За прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, бойцы ООС сбили вражеский беспилотник
В понедельник, 30 ноября, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили мирные договоренности
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. В районе Гнутово россияне задействовали станковый противотанковый гранатомет.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
Кроме того, на Приазовье вблизи населенного пункта Водяное после обеда было зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Огнем из стрелкового оружия украинские военные сбили беспилотник противника.
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