За прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, бойцы ООС сбили вражеский беспилотник

1 декабря, 2020, 07:26

Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия и запустили беспилотник, который сбили бойцы ООС

В понедельник, 30 ноября, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 4 раза нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. В районе Гнутово россияне задействовали станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

Кроме того, на Приазовье вблизи населенного пункта Водяное после обеда было зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Огнем из стрелкового оружия украинские военные сбили беспилотник противника.

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