Искусственный интеллект теперь может предсказать, как будут сворачиваться белки

1 декабря, 2020, 11:29

Компания по разработке искусственного интеллекта DeepMind разработала обеспечение, которое с точностью может предсказать, как будут сворачиваться белки

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC .

Отмечается, что спрогнозировать будущую форму белка важно, поскольку это определяет их функцию и почти все заболевания, связанные с функционированием белков.

По словам гендиректора DeepMind Демис Хассабис, конечной целью компании всегда было создание искусственного интеллекта, который можно будет использовать для лучшего понимания мира и ускорения темпов научных открытий.