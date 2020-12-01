Искусственный интеллект теперь может предсказать, как будут сворачиваться белки
1 декабря, 2020, 11:29
Компания по разработке искусственного интеллекта DeepMind разработала обеспечение, которое с точностью может предсказать, как будут сворачиваться белки
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC .
Отмечается, что спрогнозировать будущую форму белка важно, поскольку это определяет их функцию и почти все заболевания, связанные с функционированием белков.
По словам гендиректора DeepMind Демис Хассабис, конечной целью компании всегда было создание искусственного интеллекта, который можно будет использовать для лучшего понимания мира и ускорения темпов научных открытий.
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