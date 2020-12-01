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Espreso.tvОбществоИскусственный интеллект теперь может предсказать, как будут сворачиваться белки

Искусственный интеллект теперь может предсказать, как будут сворачиваться белки


фото: theguardian
Компания по разработке искусственного интеллекта DeepMind разработала обеспечение, которое с точностью может предсказать, как будут сворачиваться белки

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC .

Отмечается, что спрогнозировать будущую форму белка важно, поскольку это определяет их функцию и почти все заболевания, связанные с функционированием белков.

По словам гендиректора DeepMind Демис Хассабис, конечной целью компании всегда было создание искусственного интеллекта, который можно будет использовать для лучшего понимания мира и ускорения темпов научных открытий.

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