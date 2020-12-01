Взял пример с Тайсона: британский чемпион Льюис решил возобновить карьеру в 55 лет

1 декабря, 2020, 11:41

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что по примеру Майка Тайсона может возобновить карьеру

Об этом сообщает The Sun .

По словам 55-летнего Леннокса Льюиса, он готов возобновить карьеру ради встречи с американцем Риддиком Боу, которого он победил в финале Олимпиады-1988, но и так не встретился с ним на профессиональном ринге.

"Я интересовался, почему боксеры возвращаются на ринг, и большинство возвращается, потому что им больше нечего делать. Люди все время подходят к ним и спрашивают: когда твой следующий бой? С кем ты хочешь боксировать? Но это ничем хорошим для них не заканчивается. Поэтому я всегда старался держаться от этого подальше. Но если все будет правильно, я могу вернуться. Были разговоры о том, что Риддик Боу все еще хочет боксировать со мной, у нас есть незаконченное дело ", - сказал Льюис.

Леннокс Льюис, который владел титулом абсолютного чемпиона мира в 1999 году, завершил карьеру в 2003 году противоречивой победой над украинцем Виталием Кличко.

Напомним, 1 декабря американский боксер Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.

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