Вырубка лесов Амазонии в Бразилии достигла 12-летнего максимума

1 декабря, 2020, 15:19

Ученые связывают рост объемов вырубки тропических лесов Амазонии с политикой президента страны Жаира Болсонару

Об этом говорится в работе, опубликованной Национальным институтом космических исследований (Сан-Паулу), передает ВВС .

В исследовании отмечается, что с августа 2019-го по июль 2020 года были уничтожены в общей сложности 11 тыс. 88 кв. км тропических лесов. Это на 9,5% больше, чем в предыдущем году.

По словам ученых, лесные массивы начали сокращаться ускоренными темпами с 2019 года, когда Жаир Болсонару стал президентом, поскольку он проводил политику поощрения сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых в самом тропическом лесу мира.

В то же время ученые подчеркивают, что в 2018 году объем вырубки составил всего 7 тыс. 536 кв. км.

Леса Амазонки являются домом для около трех миллионов видов растений и животных. Также эти леса - источник жизненно важного запаса углерода, замедляющего темпы глобального потепления.

Ученые напомнили, что страна ставила цель замедлить темпы вырубки лесов до 3,9 тыс. кв. км ежегодно до 2020 года.

В дополнение к поощрению развития в тропических лесах, президент Болсонару также сократил финансирование федеральных учреждений, имеющих полномочия штрафовать и арестовывать фермеров и лесорубов, которые нарушают экологическое законодательство.

График: ежегодная вырубка лесов Амазонии по данным Национального института космических исследований (Сан-Паулу)

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