Вакцину от COVID-19 компании Pfizer представили на утверждение для использования в ЕС
1 декабря, 2020, 13:22
Компании BioNTech и Pfizer, которые вместе разрабатывают вакцину против COVID-19, отправились на утверждение препарата для использования в Евросоюзе
Об этом сообщаетЕП со ссылкой на Associated Press .
Компании заявили о подаче заявки на утверждение в Европейский медицинского агентства.
Читайте также: Вакцина от COVID-19 Pfizer показала 95% эффективности
Согласно сообщению BioNTech, если вакцина получит согласования, применять ее могут уже в этом году.
- Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb