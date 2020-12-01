Вакцину от COVID-19 компании Pfizer представили на утверждение для использования в ЕС

1 декабря, 2020, 13:22

Компании BioNTech и Pfizer, которые вместе разрабатывают вакцину против COVID-19, отправились на утверждение препарата для использования в Евросоюзе

Об этом сообщаетЕП со ссылкой на Associated Press .

Компании заявили о подаче заявки на утверждение в Европейский медицинского агентства.

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Согласно сообщению BioNTech, если вакцина получит согласования, применять ее могут уже в этом году.

Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.