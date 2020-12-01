В знак протеста против карантина: владельцы ночных клубов и ресторанов в Португалии объявили голодовку

1 декабря, 2020, 21:10

В знак протеста против новых коронавирусных ограничений владельцы девяти ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку у здания парламента Португалии

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Протестующие разбили палатки возле парламента и употребляют только воду, чай и кофе. Они говорят, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики", - говорится в сообщении.

Протестующие бизнесмены утверждают, что не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.

Отметим, что бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май.