В знак протеста против карантина: владельцы ночных клубов и ресторанов в Португалии объявили голодовку
Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.
"Протестующие разбили палатки возле парламента и употребляют только воду, чай и кофе. Они говорят, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики", - говорится в сообщении.
Протестующие бизнесмены утверждают, что не удержатся на плаву без финансовой поддержки во время кризиса.
Отметим, что бары и ночные клубы были закрыты в Португалии с марта по май.
Онлайн-петиция движения, стоящего за протестом, набирает обороты - собрано уже почти 45 тысяч подписей.
В качестве компенсации за ограничения, действующие в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb