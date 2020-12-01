В Украине с 1 декабря вырос прожиточный минимум

1 декабря, 2020, 09:45

В Украине с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека вырос до 2189 грн, что на 71 грн больше предыдущего показателя

Это предусмотрено статьей 7 закона Украины "О государственном бюджете на 2020 год" .

Согласно статье, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря составляет 2189 грн. Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум теперь составляет 1921 грн; для детей от шести до восемнадцати лет - 2395 грн; для трудоспособных лиц - 2270 грн; для лиц, утративших трудоспособность - 1769 грн.

Напомним, ранее прожиточный минимум в этом году изменился 1 июля. Он увеличился до 2118 грн с 2027 грн.

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