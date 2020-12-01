В Украине с 1 декабря пересчитают пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума
Об этом сообщила пресс служба Пенсионного фонда.
Согласно сообщению, с 1 декабря размер прожиточного минимума для лиц, утративших нетрудоспособность, увеличивается до 1769 грн с 1712 грн, что стало основанием для пересчета тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.
В частности, это касается размера минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж. Кроме того, пересчитан размер доплаты за сверхнормативный стаж, определяющийся в процентах к размеру прожиточного минимума.
Также увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан.
Размер надбавки донорам с 1 декабря составит 218,90 грн.
В пресс-службе отметили, что перерасчет был проведен автоматически, а выплата перечисленных пенсий будет начата с 4 декабря.
- Напомним, в Украине с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека вырос до 2189 грн, что на 71 грн больше предыдущего показателя.
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