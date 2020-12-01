В УЕФА объяснили, почему зачислили Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
1 декабря, 2020, 08:32
УЕФА направил УАФ мотивационную часть решения дисциплинарного комитета о техническом поражении сборной Украины от Швейцарии в Лиге наций
Об этом сообщает "Футбол 1" .
Украинская ассоциация футбола получила мотивационную часть решения дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
На 17 страницах подробно объясняется, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, отмечается, что УАФ имела предусмотреть возможность полной замены команды после положительных тестов перед игрой со Швейцарией.
В УАФ есть десять дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.
- В то же время, УАФ заявила о намерении обжаловать решение УЕФА о техническом поражении.
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