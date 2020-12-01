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Espreso.tvСпортВ УЕФА объяснили, почему зачислили Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

В УЕФА объяснили, почему зачислили Украине техническое поражение в матче со Швейцарией


фото: Getty Images
УЕФА направил УАФ мотивационную часть решения дисциплинарного комитета о техническом поражении сборной Украины от Швейцарии в Лиге наций

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Украинская ассоциация футбола получила мотивационную часть решения дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.

На 17 страницах подробно объясняется, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, отмечается, что УАФ имела предусмотреть возможность полной замены команды после положительных тестов перед игрой со Швейцарией.

В УАФ есть десять дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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