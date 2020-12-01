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Espreso.tvСпортВ "ДНР" создали футбольный клуб под названием "Шахтер"

В "ДНР" создали футбольный клуб под названием "Шахтер"


фото: "ФС ДНР"
На оккупированной территории Донецкой области основали футбольный клуб под названием "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на football24.

"Шахтер" будет выступать в "зимнем первенстве ДНР". Гендиректор Руслан Чередников заявил, что игроками команды являются воспитанники местных футбольных школ.

"Это - бренд нашей республики, это - бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - приводит слова Чередникова Донбасс Сегодня.

Первым соперником "Шахтера" в чемпионате станет "Горняк" из Комсомольского.

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