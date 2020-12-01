В "ДНР" создали футбольный клуб под названием "Шахтер"

1 декабря, 2020, 19:08

На оккупированной территории Донецкой области основали футбольный клуб под названием "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на football24.

"Шахтер" будет выступать в "зимнем первенстве ДНР". Гендиректор Руслан Чередников заявил, что игроками команды являются воспитанники местных футбольных школ.

"Это - бренд нашей республики, это - бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - приводит слова Чередникова Донбасс Сегодня.

Первым соперником "Шахтера" в чемпионате станет "Горняк" из Комсомольского.

В июле стало известно, что минифутбольный клуб "Спартак-Донецк" будет выступать в Высшей лиге России.