В Польше на государственных телеканалах покажут фильм о Голодоморе в Украине

1 декабря, 2020, 18:57

Государственная телекомпания Польши TVP покажет на этой неделе фильм украинского режиссера Андрея Ткача "Голод к правде"

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

Так, 2 декабря фильм покажут на основном государственном телеканале Польши TVP1 в 23:10. Также, 3 декабря ленту покажут на телеканале TVP Dokument в 21:20, а 4 декабря - в 12:05.

Как известно, в сюжете фильма "Голод к правде" канадская журналистка Рея Клайман путешествует по Украине в 1932 году и становится свидетелем начала искусственного голода. Она одна из первых и единственных, кто пытается донести миру правду о геноциде украинского народа. История Клайман переплетается с современностью: с рассказом о жизни семьи украинского военного Сергея Глондаря, взятого в плен в бою под Дебальцево и удерживаемого РФ.

Отметим, лента снята по заказу канадско-украинского фонда в сотрудничестве с объединением "Вавилон-13". В фильме использованы уникальные трехмерно оцифрованные фото из альбомов Александра Винербергера (чуть ли не единственные, сохранившиеся с 1932-33 годов), при музыкальном сопровождении Джамалы, ONUKA, ДахаБраха и Dakh Daughters.

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