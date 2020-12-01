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Espreso.tvМирВ первом австрийском городе началось массовое тестирование на COVID-19

В первом австрийском городе началось массовое тестирование на COVID-19


фото: reuters
Австрия начала массовое тестирование населения на коронавирус в городе Аннаберг-Лунгец

Об этом сообщает DPA.

Для пилотного этапа выбрали городок Аннаберг-Лунгец, неподалеку от Зальцбурга. Его население - чуть более 2 тыс. человек. Шире кампания тестирования в масштабах страны должна начаться в конце недели.

Отмечается, что правительство заказало 10 млн быстрых тестов на COVID-19, с помощью которых планируется в два этапа проверить на вирус значительную часть девятимиллионног населения Австрии. В первый этап попадет Вена, а также провинции Тироль и Форарльберг, где проживает около 1,1 млн человек.

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