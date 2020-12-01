В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни открыли Колокол достоинства
Об этом сообщает Укринформ .
"Семь лет назад в этот день студенческий протест, который мы назвали Евромайдан, перерос во всенародное восстание, в Революцию Достоинства. Но человеческая память коротка, она рассеивается, манипулируется и меняется. И именно поэтому сегодня, в этот особый день, здесь, на аллее Героев Небесной Сотню, мы открываем Колокол достоинства. Колокол, который не только будет отмечать память погибших во время событий Революции достоинства ... но и позволит будить достоинство каждого из нас ", - сказал генеральный директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.
По его словам, Колокол отмечать каждого героя Небесной Сотни день рождения. В частности, в день рождения портрет героя выставлять в колокола, а удары отметят возраст, в котором он погиб.
Автор концепции - дизайнер Александр Бриндиков. На основе использовано изображение графика Александра Комьяхова.
- Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
- В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
- В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.
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