В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни открыли Колокол достоинства

1 декабря, 2020, 12:55

На столичной аллее Героев Небесной Сотни состоялось открытие Колокола достоинства в честь участников Евромайдана

Об этом сообщает Укринформ .

"Семь лет назад в этот день студенческий протест, который мы назвали Евромайдан, перерос во всенародное восстание, в Революцию Достоинства. Но человеческая память коротка, она рассеивается, манипулируется и меняется. И именно поэтому сегодня, в этот особый день, здесь, на аллее Героев Небесной Сотню, мы открываем Колокол достоинства. Колокол, который не только будет отмечать память погибших во время событий Революции достоинства ... но и позволит будить достоинство каждого из нас ", - сказал генеральный директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

По его словам, Колокол отмечать каждого героя Небесной Сотни день рождения. В частности, в день рождения портрет героя выставлять в колокола, а удары отметят возраст, в котором он погиб.

Автор концепции - дизайнер Александр Бриндиков. На основе использовано изображение графика Александра Комьяхова.

Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.

В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.

В полиции заявили, что расследуют убытки в 4 млн грн в Национальном музее Революции Достоинства.