В Киеве 25-летний мужчина потерял обе ноги во время работы за станком

1 декабря, 2020, 13:49

1 декабря на улице Промышленной человек потерял обе ноги под прессом на заводе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве на одном из предприятий произошла производственная авария. На улице Промышленной молодой человек, который работал по станком, остался без двух ног. Его госпитализировали в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства чрезвычайного происшествия. По предварительным данным инцидент произошел насмиттепереробному заводе. Ноги мужчины попали под пресс и ему отрезало ступни.

Отмечается, что изувеченному рабочем 25 лет.

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