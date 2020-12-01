В Эстонии хакеры получили доступ к данным тысяч инфицированных COVID-19 людей
Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".
"23 ноября хакерам удалось получить доступ к данным 9 158 больных коронавирусом, касающиеся обстоятельств их заражения. Агентство здравоохранения обещает связаться с такими пациентами", - говорится в сообщении.
По информации Управления по информационным системам, речь идет о трех отдельных кибератаках на три министерства - Министерство экономики и коммуникаций, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел, а также системы Агентства здравоохранения (Terviseamet).
Ответственный за национальную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций Рауль Рикки сообщил, что сейчас угрозы для нормального функционирования систем всех этих ведомств нет.
По словам Рауля Рикка, злоумышленники не получили доступа к информации, составляющей государственную тайну.
Полиция по факту атаки открыла уголовное производство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb