В Эстонии хакеры получили доступ к данным тысяч инфицированных COVID-19 людей

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

"23 ноября хакерам удалось получить доступ к данным 9 158 больных коронавирусом, касающиеся обстоятельств их заражения. Агентство здравоохранения обещает связаться с такими пациентами", - говорится в сообщении.

По информации Управления по информационным системам, речь идет о трех отдельных кибератаках на три министерства - Министерство экономики и коммуникаций, Минсоцполитики и Министерство иностранных дел, а также системы Агентства здравоохранения (Terviseamet).

Ответственный за национальную политику кибербезопасности в Министерстве экономики и коммуникаций Рауль Рикки сообщил, что сейчас угрозы для нормального функционирования систем всех этих ведомств нет.