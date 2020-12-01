Украинский футболист сделал хет-трик за 4 минуты

1 декабря, 2020, 11:11

Футболист "Николаева" Владислав Войцеховский в матче чемпионата Украины в первой лиге сделал хет-трик за 4 минуты

Об этом сообщает SportArena .

Войцеховский трижды забил в матче против "Кристалла" и сделал самый быстрый хет-трик в истории первой лиги.

27-летний форвард вышел на замену и отметился голами на 86-й, 87-й и 90-й минутах.

Игра завершилась победой "Николаева" со счетом 6: 0.

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