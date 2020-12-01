Украинские ПВО будут "перехватывать" новейший ударный беспилотник США MQ-9 Reaper во время совместных учений на Львовщине

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" ВВС ВСУ в Facebook.

Учения проходят в зоне ответственности воздушного командования "Запад" и являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

"Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей, получить некоторую материально-техническую поддержку", - заявил вр. и. о. командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко во время брифинга с представителем делегации ВВС США в Европе господином Кевином О'Брайеном.

Отмечается, что целью мероприятия является обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper.

"Я постоянно сотрудничаю с воздушными Силами ВС Украины, но впервые работаю с представителями противовоздушной обороны. Командующий Воздушных Сил генерал-полковник Сергей Дроздов акцентировал, что это одно из его приоритетных направлений, и нам очень важно с вами сотрудничать. Ведь двустороннее обучение развивает успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в ходе серии учений "Чистое Небо", - пояснил О'Брайен.

Справка: MQ-9 Reaper (или Predator B) - ударно-разведывательный беспилотник США, способен летать на высоте до 15 км. Поставлен на вооружение США в 2007 году. Дальность полета составляет 5920 км. Размах крыльев - 20 м.

Дрон способен находиться от 16 до 28 ч в воздух, в зависимости от вооружения. БПЛА массой 2223 кг способен нести вооружение такого же веса. (Максимальный вес - 4760 кг). "Птичка" имеет крейсерскую скорость в 160 км/ч, и способна разгоняться до 400 км/ч.