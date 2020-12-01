Украинская экономика не имеет крови и мяса для роста, - экс-министр экономразвития Павел Шеремета
Такую позицию высказал Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины в 2014 году, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.
"Нет той крови, нет мяса, на котором должна расти экономика. Поэтому мне также 4,6%, запланированные на 2021 год, выглядят каким-то чудесным образом. Надо понимать, что это самый высокий процент, если я не ошибаюсь, с 2007 года. То есть в течение 13 лет Украина так не росла, показатели были ниже", - сказал экономист.
Он предположил, что может быть "отскок от нынешнего минуса", но только если пандемия будет преодолена.
По его словам, экономический рост возможен в условиях демографического роста или увеличение количества трудоспособного населения (чего в Украине не ожидается), либо за счет притока инвестиций.
"В этом году у нас инвестиции с большим минусом, то есть у нас не приток, а отток: как минимум - очень сильное замедление", - добавил Шеремета.
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