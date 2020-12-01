Украина выступила за создание должности спецпредставителя ЕС по вопросам оккупированного Крыма, - Кулеба

1 декабря, 2020, 13:42

В МИД Украины выступили за создание должности специального представителя Евросоюза по вопросам оккупированного Крыма

Об этом в интервью Anadolu заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

"Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия подавляет любые группы, которые не признают Крым частью РФ.

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"Россия русифицирует Крым. Меджлис крымских татар - представительный орган - запрещен. Обучение на украинском языке есть только 0,2% школьников Крыма. Все это явное нарушение международного гуманитарного права", - отметил Кулеба.