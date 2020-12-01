Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в 2021 году, - Таран

1 декабря, 2020, 14:05

Украина надеется получить План действий по членству в НАТО на саммите в 2021 году

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на брифинге, передает пресс-служба ведомства.

"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения (предоставление Украине ПДЧ - ред.) На следующем саммите НАТО в 2021 году.", - сказал Таран, обращаясь к послам и военных атташе стран-членов НАТО.

По его словам, быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

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"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе ", - подчеркнул Таран.