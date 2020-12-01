В ЕС заявили об успехе в банковской и земельной реформе в Украине, но раскритиковали работу судов
Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации Соглашения об ассоциации с Украиной, передает РБК-Украина .
По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Украина продолжает проводить реформы.
"Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства закона", - отметил он.
Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи подчеркнул, что ЕС продолжит поддержку Киева.
"Наша общая цель - поддержать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским союзом", - добавил он.
В отчете говорится, что ЕС отмечает реализацию банковской и земельной реформы.
В сфере правосудия заработал Высший антикоррупционный суд, обвинительных приговоров по этим делам остается немного. А решения Конституционного суда поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией.
Брюссель также отмечает, что по делу ПриватБанка до сих пор нет конечного результата.
Кроме того, ЕС отмечает, что после анбандлинга оператора ГТС Украины не сделала такой же шаг с оператором передачи электроэнергии.
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