В ЕС заявили об успехе в банковской и земельной реформе в Украине, но раскритиковали работу судов

1 декабря, 2020, 15:03

Украина должна продолжить реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации, чтобы получать поддержку от ЕС

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации Соглашения об ассоциации с Украиной, передает РБК-Украина .

По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Украина продолжает проводить реформы.

"Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства закона", - отметил он.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи подчеркнул, что ЕС продолжит поддержку Киева.

"Наша общая цель - поддержать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским союзом", - добавил он.

В отчете говорится, что ЕС отмечает реализацию банковской и земельной реформы.

В сфере правосудия заработал Высший антикоррупционный суд, обвинительных приговоров по этим делам остается немного. А решения Конституционного суда поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией.

Брюссель также отмечает, что по делу ПриватБанка до сих пор нет конечного результата.

Кроме того, ЕС отмечает, что после анбандлинга оператора ГТС Украины не сделала такой же шаг с оператором передачи электроэнергии.