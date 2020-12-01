Участник самого заядлого боя в истории верит, что Тайсон снова станет чемпионом мира
Об этом сообщает USA Today .
По словам Джорджа Формана, который в 1994 году в 45 лет нокаутировал американца Майка Мурера и отобрал у него титул чемпиона мира в супертяжелом весе Майк Тайсон способен побить его рекорд и выиграть титул в 54 года.
"Если Тайсон наберет такую форму, которую он показал в бою против Роя Джонса, если он вернет свой тайминг и все другие компоненты, то может получить возможность подраться за титул. Его должны правильно вести, чтобы он получил шанс на титульный бой. В таком случае , Тайсон нокаутирует своего соперника ", - убежден Форман.
Он добавил, что Тайсон показал потрясающую форму в выставочном бое.
"Рою Джонсу пришлось использовать все навыки из своего старого арсенала, чтобы не попасть в нокаут. Я просто не верил в то, что видел. Думаю, что если бы Тайсон был активным в течение последних двух лет, то в 54-55 он снова бы стоял в очереди за титулом ", - сказал Форман.
Джордж Форман в 1974 году проиграл в ожесточенном поединке, который назвали "Грохот в джунглях", легендарном Мохаммеду Али. Их бой признали одним из лучших в истории.
- Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом , который зафиксировали судьи по итогам их боя.
- 1 декабря Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.
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