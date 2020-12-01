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Espreso.tvСпортУчастник самого заядлого боя в истории верит, что Тайсон снова станет чемпионом мира

Участник самого заядлого боя в истории верит, что Тайсон снова станет чемпионом мира


фото: Getty Images
Американский боксер Джордж Форман убежден, что Майк Тайсон способен стать чемпионом мира в 54 года и побить его рекорд

Об этом сообщает USA Today .

По словам Джорджа Формана, который в 1994 году в 45 лет нокаутировал американца Майка Мурера и отобрал у него титул чемпиона мира в супертяжелом весе Майк Тайсон способен побить его рекорд и выиграть титул в 54 года.

"Если Тайсон наберет такую форму, которую он показал в бою против Роя Джонса, если он вернет свой тайминг и все другие компоненты, то может получить возможность подраться за титул. Его должны правильно вести, чтобы он получил шанс на титульный бой. В таком случае , Тайсон нокаутирует своего соперника ", - убежден Форман.

Он добавил, что Тайсон показал потрясающую форму в выставочном бое.

"Рою Джонсу пришлось использовать все навыки из своего старого арсенала, чтобы не попасть в нокаут. Я просто не верил в то, что видел. Думаю, что если бы Тайсон был активным в течение последних двух лет, то в 54-55 он снова бы стоял в очереди за титулом ", - сказал Форман.

Джордж Форман в 1974 году проиграл в ожесточенном поединке, который назвали "Грохот в джунглях", легендарном Мохаммеду Али. Их бой признали одним из лучших в истории.

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