УАФ обжалует решение УЕФА о техническом поражении Украины в матче против Швейцарии

1 декабря, 2020, 17:03

УАФ обжалует решение УЕФА о техническом поражении сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций со Швейцарией

Об этом сообщает официальный Fаcebook Украинской ассоциации футбола.

УЕФА направил УАФ мотивационную часть решения дисциплинарного комитета о техническом поражении сборной Украины от Швейцарии в Лиге наций.

На 17 страницах подробно объясняется, почему УЕФА принял именно такое решение. В частности, отмечается, что Украинская ассоциация футбола должна была предусмотреть возможность полной замены команды после положительных тестов перед игрой со Швейцарией.

"В УАФ поступил полный текст решения УЕФА с мотивировочной частью по отмененному матчу Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября. После ознакомления с полным текстом документа наши международные юридические коллеги видят веские основания для пересмотра дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS ). С оптимизмом ожидаем начала рассмотрения дела. Поддерживаем и верим в нашу сборную!" - говорится в сообщении.

УАФ имеет десять дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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