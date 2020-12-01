Тренер "Ювентуса" Пирло рассказал, кто пропустит матч с "Динамо" в ЛЧ
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".
Пирло признался, что также возможно, что матч с "Динамо" пропустят Данило и Хуан Куадрадо.
"Те, кто играл больше, например, Данило и Куадрадо, возможно, отдохнут в матче с "Динамо". Мората сыграет завтра, поскольку в субботу в Серии А он дисквалифицирован. Дибала будет готовиться к дерби с "Торино". Деян Кулусевски - футболист, который чередовал хорошие выступления с менее успешными, но я доволен тем, что он дает команде. Аарон Рэмзи стал для меня открытием, я не думал, что он такой замечательный и умный", - сказал Пирло.
"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.
После 4-х туров у киевлян 1 очко, они делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.
- Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2:0.
- Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшей в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .
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