Тренер "Ювентуса" Пирло рассказал, кто пропустит матч с "Динамо" в ЛЧ

1 декабря, 2020, 19:25

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что форвард Пауло Дибала пропустит матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

Пирло признался, что также возможно, что матч с "Динамо" пропустят Данило и Хуан Куадрадо.

"Те, кто играл больше, например, Данило и Куадрадо, возможно, отдохнут в матче с "Динамо". Мората сыграет завтра, поскольку в субботу в Серии А он дисквалифицирован. Дибала будет готовиться к дерби с "Торино". Деян Кулусевски - футболист, который чередовал хорошие выступления с менее успешными, но я доволен тем, что он дает команде. Аарон Рэмзи стал для меня открытием, я не думал, что он такой замечательный и умный", - сказал Пирло.

"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.

После 4-х туров у киевлян 1 очко, они делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

Напомним, 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ювентус" победил "Динамо" со счетом 2:0.

Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшей в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .

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