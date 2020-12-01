Стреляли в украинских военных: трех террористов "ДНР" объявлено в международный розыск

1 декабря, 2020, 11:19

Контрразведка Службы безопасности разоблачила трех террористов "ДНР", они объявлены в международный розыск

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, трое фигурантов в 2014-2015 годах присоединились в ряды "ДНР". Установлено, что оккупанты отношение к обстрелов позиций украинских военных и правоохранителей.

Из-за пребывания боевиков в ОРДЛО СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантов объявлен в международный розыск.