Стреляли в украинских военных: трех террористов "ДНР" объявлено в международный розыск
1 декабря, 2020, 11:19
Контрразведка Службы безопасности разоблачила трех террористов "ДНР", они объявлены в международный розыск
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
По данным следствия, трое фигурантов в 2014-2015 годах присоединились в ряды "ДНР". Установлено, что оккупанты отношение к обстрелов позиций украинских военных и правоохранителей.
Из-за пребывания боевиков в ОРДЛО СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Фигурантов объявлен в международный розыск.
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