 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСтреляли в украинских военных: трех террористов "ДНР" объявлено в международный розыск

Стреляли в украинских военных: трех террористов "ДНР" объявлено в международный розыск

Контрразведка Службы безопасности разоблачила трех террористов "ДНР", они объявлены в международный розыск

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, трое фигурантов в 2014-2015 годах присоединились в ряды "ДНР". Установлено, что оккупанты отношение к обстрелов позиций украинских военных и правоохранителей.

Из-за пребывания боевиков в ОРДЛО СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантов объявлен в международный розыск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

1 декабря, 2020 вторник

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать