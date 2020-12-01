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Espreso.tvОбществоСмерть двух COVID-инфицированных на ИВЛ: на Львовщине предлагают уволить руководителя больницы

Смерть двух COVID-инфицированных на ИВЛ: на Львовщине предлагают уволить руководителя больницы

Смерть двух пациентов в Жовковской центральной районной больнице на Львовщине произошла из-за бездействия администрации медучреждения

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, находившиеся на дежурстве, оказали в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии, администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - сказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Были отобраны объяснения у медицинских работников, которые были на момент происшествия в больнице, и представителей администрации. На владельца медучреждения, а именно на Жовковскую районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

Сейчас директор Жовковской ЦРБ и председатель районного совета находятся на больничном.

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