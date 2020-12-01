Сейчас сложные времена для предпринимателей, ФОПы следует освободить от обязательных кассовых аппаратов, - экономист Пендзин
1 декабря, 2020, 07:02
Физических лиц - предпринимателей (ФЛП) следует освободить от обязанности использовать программные кассовые аппараты, ведь сейчас бизнесы и так переживают трудные времена
Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Мы говорим о малом и микробизнесе, который является основой для формирования средств к существованию для достаточно большого количества людей. Доля этих людей в бюджете, в налогах не очень высокая. Я думаю, что правительство и власть должны пойти навстречу малому предпринимательству для того, чтобы по крайней мере в это тяжелое время снять с них этот невероятный груз, связанный с фискализацией", - сказал Пендзин.
По его словам, в этой ситуации самое главное - "дать людям работу и возможность выжить".
- С 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
- С начала следующего года использования РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.
- С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный), который станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.
- Верховная Рада 4 ноября отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года.
- 17 ноября Верховная Рада во второй раз провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП.
- При подготовке компромиссного решения по РРО не советуются с ФЛП, заявила Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады.