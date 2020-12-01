Сейчас сложные времена для предпринимателей, ФОПы следует освободить от обязательных кассовых аппаратов, - экономист Пендзин

1 декабря, 2020, 07:02

Физических лиц - предпринимателей (ФЛП) следует освободить от обязанности использовать программные кассовые аппараты, ведь сейчас бизнесы и так переживают трудные времена

Такую позицию высказал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мы говорим о малом и микробизнесе, который является основой для формирования средств к существованию для достаточно большого количества людей. Доля этих людей в бюджете, в налогах не очень высокая. Я думаю, что правительство и власть должны пойти навстречу малому предпринимательству для того, чтобы по крайней мере в это тяжелое время снять с них этот невероятный груз, связанный с фискализацией", - сказал Пендзин.

По его словам, в этой ситуации самое главное - "дать людям работу и возможность выжить".