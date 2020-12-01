СБУ в Одесской области блокировала попытку присвоения коммунальных сельхозземель более чем 80 млн грн

1 декабря, 2020, 14:31

Служба безопасности Украины в Одесской области блокировала попытку незаконного присвоения земель сельскохозяйственного назначения одной из объединенных территориальных общин на более 80 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ установила, что руководство местной коммерческой струкурами организовало механизм присвоения коммунальных земельных участков местной общины. В течение длительного времени эти земли сельскохозяйственного назначения находились в пользовании бизнесменов.

"Задокументировано, что при передаче земель из государственной в коммунальную собственность бизнесмены противоправно присвоили часть участков", - говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы получили доказательства незаконного вывода из коммунальной собственности 52 земельных участков общей площадью 1300 гектаров за фальсификацию документов.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, свидетельствующую о незаконных перерегистрации участков. Сейчас на землю наложен арест, решается вопрос о ее возврате в собственность общины.

Отмечается, что основателю коммерческой структуры сообщено о подозрении, продолжается процедура привлечения к ответственности причастных к сделке должностных лиц государственных органов исполнительной власти.

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