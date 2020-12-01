СБУ в Одесской области блокировала попытку присвоения коммунальных сельхозземель более чем 80 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ установила, что руководство местной коммерческой струкурами организовало механизм присвоения коммунальных земельных участков местной общины. В течение длительного времени эти земли сельскохозяйственного назначения находились в пользовании бизнесменов.
"Задокументировано, что при передаче земель из государственной в коммунальную собственность бизнесмены противоправно присвоили часть участков", - говорится в сообщении.
Так, в ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы получили доказательства незаконного вывода из коммунальной собственности 52 земельных участков общей площадью 1300 гектаров за фальсификацию документов.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, свидетельствующую о незаконных перерегистрации участков. Сейчас на землю наложен арест, решается вопрос о ее возврате в собственность общины.
Отмечается, что основателю коммерческой структуры сообщено о подозрении, продолжается процедура привлечения к ответственности причастных к сделке должностных лиц государственных органов исполнительной власти.
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