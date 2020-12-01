С 16 января 2021 года обслуживать потребителей должны только на украинском, - языковой омбудсмен

1 декабря, 2020, 14:45

Начиная с 16 января 2021 года, языком обслуживания потребителей в Украине должен быть государственный язык

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

"Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банка, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском ", - написал Кремень.

Он добавил, что только по просьбе клиента обслуживание может быть на другом языке.