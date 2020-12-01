Разгром за 1 раунд: тренер Тайсона спрогнозировал результаты боев против Фьюри и Джошуа

1 декабря, 2020, 15:25

Бывший тренер Майка Тайсона Тедди Атлас заявил, что американский ветеран не имеет шансов в поединках с нынешними лидерами дивизиона

Об этом сообщает USA Today

По словам Атласа, который тренировал Тайсона в начале его карьеры, разговоры о способности 54-летнего бывшего чемпиона мира спорить с нынешними лидерами дивизиона лишены здравого смысла.

"Это была бы насмешка, разгром за один раунд. Скорость, тайминг и рефлексы потеряны. Правда, мощь остается - это доказал уже Джордж Форман. Мощь - это последнее, что от тебя уходит. В то же время, вы можете увидеть, что есть возможности поймать Тайсона, когда он сближается", - пояснил Атлас.

Джордж Форман в 1994 году в 45 лет нокаутировал американца Майка Мурера и отобрал у него титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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