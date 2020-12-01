Рада разблокировала получение 100 млн евро кредита от Польши на обустройство границы

1 декабря, 2020, 15:30

Верховная Рада приняла проект закона №3039а, необходимый для получения 100 млн евро кредита от Польши

Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки, целью документа является разблокирование получения кредита в размере 100 млн евро, который предоставляется по договору между правительством и правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года, а также внесение изменений в связи с созданием Долгового агентства Украины.

Напомним, правительство Польши может предоставить Украине кредит в размере, не превышающем 100 млн евро, для финансирования проектов по развитию приграничной дорожной инфраструктуры и обустройства проектов пропуска на украинско-польской границе, а также другие проекты. Кредитное соглашение на 30 лет Украина и Польша подписали еще в 2015 году.

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