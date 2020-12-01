Рада планирует уравнять права матери и отца по уходу за ребенком: законопроект принят за основу

1 декабря, 2020, 12:34

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3695, который предлагает уравнять права матери и отца по уходу за ребенком

Это решение поддержал 301 народный депутат, передает Еспресо.TV .

По словам одного из авторов законопроекту, народного депутата от партии "Слуга Народу Марины Бардиной, законопроект касается возможностей для отца быть наравне с матерью в уходе детей.

"Что мы предлагаем в этом законопроекти. Первое, внести дополнительный отпуск по уходу за детьми, которой может воспользоваться отец ребенка продолжительностью до двух недель. Второе. Сегодня в законодательстве право на отцовство является производным от права матери. Мы же хотим уравновесить права отца и матери по уходу за ребенком и дать возможность мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет ", - сказала Бардина.

Она добавила, что для мужчин из многодетных семей, или где есть дети с инвалидностью, проектом закона также предусматривается возможность брать дополнительный отпуск.

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