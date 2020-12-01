"Ждем от Рождества, что пандемия исчезнет": Омелян о стратегии правительства по борьбе с COVID-19
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .
"Это правительство провалило подготовку к пандемии и, к сожалению, продолжает ее проваливать. Никакие выводы не сделаны. Такое впечатление, что мы теперь от Рождества ждем чуда, не только Сын Божий родится, но и пандемия исчезнет сама по себе. Чуда ведь не произойдет. Мы понимаем четко, что пандемия будет продолжаться и в следующем году", - отметил Омелян.
Читайте также: Точной даты введения локдауна в Украине пока нет, - Мендель
По его словам, такие изобретения украинского правительства, как тотальный локдаун, еще больше бьют по экономике.
"Мы видим, что правительство не сделало никаких выводов по подготовке медицины. Все-таки, как бы там ни было, за восемь месяцев можно было аккумулировать ресурс, он был в коронавирусном фонде, провести все процедуры, так же как строятся дороги, так же обеспечить украинские больницы, сделать там ремонт", - отметил Омелян.
- Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb