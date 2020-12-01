"Ювентус" - "Динамо": впервые в истории матч Лиги чемпионов будет судить женщина

1 декабря, 2020, 14:44

Француженка Стефани Фраппар, которая назначена рефери матча "Ювентус" - "Динамо", станет первой женщиной, которая будет судить игру мужской Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Команда 1" .

Матч "Ювентус" - "Динамо" попадет в истории Лиги чемпионов, ведь впервые главным арбитром будет женщина - Стефани Фраппар. На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Четвертый судья - Карим Абед. Все они представляют Францию.

Фраппар впервые будет судить матч "Динамо". Однако, это первый матч с участием украинского мужского клуба в еврокубках, на котором будет работать француженка. 22 октября 2020 она была рефери встречи Лиги Европы между английским "Лестером" и "Зарей".

"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.

После 4-х туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.

Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшим в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .

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