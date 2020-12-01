"Ювентус" - "Динамо": впервые в истории матч Лиги чемпионов будет судить женщина
Об этом сообщает "Команда 1" .
Матч "Ювентус" - "Динамо" попадет в истории Лиги чемпионов, ведь впервые главным арбитром будет женщина - Стефани Фраппар. На линиях ему будут помогать Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Четвертый судья - Карим Абед. Все они представляют Францию.
Фраппар впервые будет судить матч "Динамо". Однако, это первый матч с участием украинского мужского клуба в еврокубках, на котором будет работать француженка. 22 октября 2020 она была рефери встречи Лиги Европы между английским "Лестером" и "Зарей".
"Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Турине 2 декабря.
После 4-х туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 12 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 9 баллами - второй.
- Напомним, 1 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для "Динамо" важнейшим в нынешней Лиге чемпионов станет домашняя встреча с венгерским "Ференцварошем" .
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