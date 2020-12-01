"Шахтер" - "Реал": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались трижды. Два раза победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида, еще один выигрыш на счету "горняков".

"Шахтер" имеет 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Коваленко, Мораес.

Запасные: Пятов, Шевченко, Болбат, Антонио, Алан Патрик, Майкон, Дентиньо, Фернанду, Сиприано, Соломон, Судаков.

"Реал": Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Мэнди, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема.

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Аррибас, Гарсия, Иско, Мариано, Каземиро, Винисиус.

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1

C SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2020

Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" победил в Мадриде "Реал" со счетом 3:2.

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