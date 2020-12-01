"Шахтер" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
1 декабря, 2020, 07:46
Сегодня, 1 декабря, в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались трижды. Два раза победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида, еще один выигрыш на счету "горняков".
"Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
Лига чемпионов
5-й тур
1 декабря
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1
- 25 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" крупно проиграл в Менхенгладбахе "Боруссии" .
- В другом матче 4-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" со счетом 0: 2 .
- 27 ноября стало известно, что нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить матч Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
- 30 ноября главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что матч против донецкого "Шахтера" является важнейшим для мадридского клуба в этом сезоне группового этапа Лиги чемпионов.
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