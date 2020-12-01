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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 1 декабря, в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Шахтер" и "Реал" встречались трижды. Два раза победу одерживал "королевский" клуб из Мадрида, еще один выигрыш на счету "горняков".

"Шахтер" 4 очка и занимает в турнирной таблице группы B третье место. 7 пунктов имеет "Реал". У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

 

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

Прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1

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