"Реал" отказался от трансфера самого дорогого футболиста мира

1 декабря, 2020, 10:40

Мадридский "Реал" отказался от покупки французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе из-за финансового кризиса

Об этом сообщает Le Parisien .

По информации издания, у "Реала" из-за пандемии возникли существенные финансовые проблемы. Из-за этого мадридцы не могут себе позволить трансфер Мбаппе и удовлетворить его требования по зарплате.

21-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижскую команду с "Монако".

Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

Напомним, 13 сентября Мбаппе заявил, что по окончании нынешнего сезона сменит команду .

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