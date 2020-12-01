"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства", - Аваков
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам", - заявил министр МВД АрсенАваков.
Министр отметил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства.
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"Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - подчеркнул политик.
В МВД напомнили, что накануне ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в маске, который на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.
- 1 декабря председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.
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