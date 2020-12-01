"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства", - Аваков

1 декабря, 2020, 17:08

1 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приложит все усилия, чтобы "разоблачить и наказать" людей, которые угрожали украинским венграм

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам", - заявил министр МВД АрсенАваков.

Министр отметил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Читайте также: Пели венгерский гимн во время присяги: СБУ проверит действия депутатов ОТГ на Закарпатье "Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать. Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны. Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - подчеркнул политик.

В МВД напомнили, что накануне ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного человека в маске, который на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

1 декабря председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

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