"Почитают и пойдут домой": Арахамия считает, что отсрочка введения РРО успокоит митингующих

"Я думаю, что сейчас люди стоят, потому что они не изучили, что мы приняли. Они... почитают, соотнесут это со своей конкретной проблемой, ситуацией и потом пойдут домой", - заявил депутат.

По его словам, предприниматели, с которыми он общался, поддержали концепцию законопроекта. Парламентарий напомнил, что кроме переноса сроков введения РРО для большинства категорий ФЛП, также отменена часть штрафов.

"Я думаю, что люди... почитают и все успокоится", - сказал депутат.

Напомним, что Рада поддержала в целом президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.

Также утром 1 декабря ФОПы вышли на акцию протеста под Верховную Раду против обязательного введения кассовых аппаратов и отмены упрощенной системы налогообложения.

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