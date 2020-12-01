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"Перемирие" на Донбассе: оккупанты обстреляли украинские позиции возле Катериновки

С начала суток 1 декабря в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Враг совершил обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил ответный огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Саперы ГСЧС в первый день зимы разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

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