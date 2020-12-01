"Меладзе приезжает из России и дает концерты в Киеве - там аншлаг. А на стадионы не пускают зрителей ",- Руслан Костышин в" Футбольном формате "

1 декабря, 2020, 09:40

Главный тренер Ковалевский "Колоса" Руслан Костышин в эфире проекта "Футбольный Формат" раскритиковал несправедливые условия, когда на концертах пускают зрителей, а на стадионах присутствие болельщиков запрещена

"Почему мы играем без болельщиков? Я не могу этого понять. Во Дворце "Украина" - аншлаг. Меладзе приезжает из России и дает концерты в Киеве, и там аншлаг. "Лига Смеха" со зрителями. Там в закрытых помещениях проходят концерты со зрителями, а на открытом воздухе на стадионах не позволяют присутствие болельщиков. Нет логики! Где здравый смысл? Мне хотелось об этом сказать, потому что смотрю в Ютубе концерт - там на первой строчке в масках, а дальше все без масок. Почему стадионы нельзя пускать какое-то количество зрителей? ", - задает риторические вопросы главный тренер" Колос ".

Руслан Костышин возмущен, что несправедливость в решении власти: "Построили такой красивый стадион, а болельщиков не пускают. Когда "Колос" проводил матчи с ограниченным количеством болельщиков, то никаких нареканий не было. Все сидели через два-три сиденья, по медицинскому протоколу. Эти вопросы должна наша УАФ поднимать. Они у нас главные в этом вопросе. Просто все молчат, а мне неприятно - почему одним можно, а другим нельзя? Я пошел купить батарейки в "Эльдорадо", а там Черную Пятницу людей тьма тьмущая, я ушел оттуда. Вот вам и карантин. А на стадион нельзя болельщикам приходить ".

Напомним, в 11-м туре УПЛ "Колос" и "Десна" сыграли вничью 1: 1, а Руслан Костышин остался доволен игрой своей команды.