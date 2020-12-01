"Хочу посмотреть на ФОТ, который оплатил 8 тыс. грн": нардеп "слуга" Третьякова предлагает помогать тем ФОПам, которые уплатили налоги

1 декабря, 2020, 11:51

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не оплатили 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства

Об этом пишет Экономическая правда .

"Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на восемь тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги", - цитирует издание слова Третьяковой.

Она также заявила, что уплата налогов должна быть "железным правилом" для получения помощи от государства.

"Даже если ты Германия, которая помогает, она помогает только тем кто оплатил ... самозанятые лица уплатили там, например, 9000 евро налогов в год - получили 5 или 6. То есть, даже не 100% оплачен размер налогов они получают" , - отметила нардеп.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауну в связи с распространением COVID-19 в Украине.

27 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив призвала Раду как можно скорее принять пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb