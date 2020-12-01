"Европейская Солидарность" как самая большая фракция в Киевсовете призывает команду мэра к сотрудничеству в интересах киевлян, - Марина Порошенко

1 декабря, 2020, 13:21

Перед первым заседанием новоизбранного состава Киевского городского совета фракция "Европейской Солидарности" обратилась к Виталию Кличко и его политической силе с предложением к конструктивному сотрудничеству в интересах киевлян

Об этом во время брифинга заявила лидер команды "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

"Сегодня - первое заседание новой Киевского городского совета. И это очень хороший повод еще раз поблагодарить наших избирателей, проголосовавших за" Европейскую Солидарность ". Благодаря киевлянам" ЕС "получила наибольшее количество голосов в столице и имеет самую большую фракцию в новом составе Киевского городского совета ", - отметила Марина Порошенко.

"Также сегодня вступит в свои права новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко. Надо заметить, что благодаря поддержке" Европейской Солидарности "ему удалось выиграть эти выборы уже в первом туре. Мы его поддержали, потому что он достаточно эффективно смог использовать возможности, которые появились в столице благодаря инициированной Петром Порошенко реформы децентрализации ", - подчеркнула она.

"Мы шли на выборы с четкой программой, стратегией относительно неотложных вопросов, которые надо очень быстро решать в столице. Именно эту стратегию мы сегодня предлагаем УДАРу для сотрудничества в новом составе Киевского городского совета. Это и решения медицинской проблемы в связи с коронавирусом, предоставление необходимых кроватей, которые оснащены кислородом. Это и адекватная оплата труда медицинского персонала, массовое тестирование киевлян для того, чтобы мы действительно имели реальную картину заболеваемости в Киеве ", - перечисляет Марина Порошенко.

"Я надеюсь, что это и подготовка к следующей иммунизации населения, когда мы получим вакцину. Также это поддержка малого и среднего бизнеса, который очень сильно пострадал в результате абсолютно необдуманных и непрофессиональных действий центральной власти. Это и карантин выходного дня, и другие ограничения для ФЛП, которые сегодня очень подрывают возможность эффективно работать, содержать свои семьи, платить налоги в местный и центральный бюджет ", - предупреждает Марина Порошенко.

"Это и вопросы, касающиеся образования, так как на сегодня мы не имеем четкого алгоритма - как учиться в образовательных учреждениях, как работать учителям, педагогам. Все эти вопросы в новом составе нашей профессиональной командой мы будем решать. В ближайшее время киевляне увидят результаты такой плодотворной работы ", - отметила Порошенко.

"Мы также понимаем, что на столе у новоизбранного мэра есть и другие предложения - не только от" Европейской Солидарности ". И от того, какое именно он сегодня выберет, будет зависеть будущее Киева. Мы увидим, оправдаются ли ожидания киевлян по объединению проевропейских, прогосударственных сил в Киевсовете ", - отметила Марина Порошенко.

Она подчеркнула - команда "Европейской Солидарности" уже готова к плодотворной, слаженной и профессиональной работе в новом составе Киевского городского совета.

"Мы понимаем, что за последние месяцы накопилось очень много важных вопросов, и их нужно уже сейчас решать. Надеемся, что уже на следующей неделе состоится полноценная рабочая сессия Киевского городского совета", - резюмировала Марина Порошенко.