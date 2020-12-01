Президент Бразилии Болсонару планирует визит в Украину в 2021 году, - Кулеба

1 декабря, 2020, 11:52

Президент Бразилии Жаир Болсонару планирует приехать в Украину в следующем году

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы начали новую страницу сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной промышленности. Это новые возможности для украинского экспорта и торговли", - сказал он.

По словам министра, сотрудничество стран должна предусматривать планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

Кулеба отметил, что консультации показали заинтересованность бразильских предприятий оборонно-промышленного комплекса в диалоге с Украиной: "Такой диалог Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия".

По его словам, толчком для партнерства должна послужить визит президента Бразилии в Украину, который планируется провести в следующем году.

"Мы начинаем диалог между объединениями предпринимателей двух стран, между космическими ведомствами, готовим очередное заседание Украинского-бразильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества", - подытожил Кулеба.