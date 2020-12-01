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Espreso.tvОбществоПолный или интеллектуальный локдаун? Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Полный или интеллектуальный локдаун? Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Большое воровство или большое строительство? Полный или интеллектуальный локдаун? Дилетанты или мастера создавать кризисы?

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, экс-министром инфрастуктуры Владимиром Омеляном.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

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