Под Киевом полиция со стрельбой остановила пьяного водителя, который бежал от погони. ВИДЕО

1 декабря, 2020, 12:45

Полиция открыла огонь по колесам машины, которая не остановилась по требованию после нарушения ПДД и начала бежать

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В селе Гатное Киево-Святошинского района водитель автомобиля на регулируемом перекрестке создал аварийную ситуацию с патрульным полицейским автомобилем. На законное требование сотрудников полиции он не остановился и побежал, подвергая опасности других участников дорожного движения", - отметили в полиции.

Полиция начала преследовать нарушителя, включив сирену, однако тот не останавливался.

Для того, чтобы заставить водителя остановиться патрульные начали стрелять по колесам беглеца.

"Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался 56-летний киевлянин. Во время освидетельствования с помощью прибора« Драгер »установлено, что содержание алкоголя составлял 1.64 промилле", - отметили патрульные.

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