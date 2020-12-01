Пели венгерский гимн во время присяги: СБУ проверит действия депутатов ОТГ на Закарпатье

1 декабря, 2020, 16:38

Служба безопасности Украины проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

21 ноября часть вновь избранных депутатов Сюртивской ОТГ (Ужгородский район) исполнили по инициативе председателя гимн Венгрии.

В СБУ отметили, что в рамках определенной законодательством компетенции проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивскои сельской объединенной территориальной громады.

"Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

1 декабря председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров публично отрицал причастность к обыскам СБУ в Обществе венгров Закарпатья и призвал силовиков предоставить доказательства.

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