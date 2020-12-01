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Espreso.tvОбществоОтравление Навального: 56 стран призвали РФ рассказать обстоятельства инцидента

Отравление Навального: 56 стран призвали РФ рассказать обстоятельства инцидента


фото: instagram
В Организации по запрещению химического оружия России призвали раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает Радио Свобода .

В совместном заявлении говорится, что отравления человека нервно-паралитическим веществом считается использованием химического оружия, и это неприемлемо и противоречит международным законам.

Страны-участники осудили использование против Навального ядовитого вещества из группы "Новичок".

Заявление подписали страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Австралия, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.

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