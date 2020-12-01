Отравление Навального: 56 стран призвали РФ рассказать обстоятельства инцидента
1 декабря, 2020, 10:46
В Организации по запрещению химического оружия России призвали раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Алексея Навального
Об этом сообщает Радио Свобода .
В совместном заявлении говорится, что отравления человека нервно-паралитическим веществом считается использованием химического оружия, и это неприемлемо и противоречит международным законам.
Страны-участники осудили использование против Навального ядовитого вещества из группы "Новичок".
Заявление подписали страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Австралия, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
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