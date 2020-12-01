Один из крупнейших радиотелескопов мира "Аресибо" рухнул через несколько дней после закрытия

1 декабря, 2020, 17:32

1 декабря один из крупнейших радиотелескопов мира, прекративший работу накануне из-за отрыва одного из тросов, которые удерживали над центром тарелки рефлектор, окончательно рухнул - оставшиеся тросы не выдержали нагрузки

Об этом пишет Forbes.

В августе этого года во время тропического шторма от телескопа оторвался вспомогательный трос и повредил зеркало рефлектора. Инженеры разрабатывали план ремонта телескопа, однако через три месяца оторвался и основной трос массой 16 тонн. Дальнейшие работы с телескопом стали невозможны.

Владелец обсерватории, Национальный научный фонд США, который намеревался демонтировать аварийный объект, не успел этого сделать. 1 декабря два других основных троса, которые удерживали рефлетор, также не выдержали: конструкция упала.

Телескоп проработал 57 лет. За это время он обнаружил несколько опасных астероидов и нашел первую экзопланету - планету за пределами солнечной системы. До 2016 года он считался самым большим телескопом своего класса в мире.

Его строительство начали в 1960 году, а первым его назначением было изучение ионосферы Земли.

16 ноября 1974 года телескоп направил в шаровое звездное скопление M13 знаменитый радиосигнал "послание Аресибо". Ожидается, что через 25 тыс. лет сигнал достигнет места назначения, а уже через 50 тыс. лет человечество сможет проверить, пришел ли ответ.

Ученые отмечают, что с потерей радиотелескопа у американских астрофизиков не будет возможности поиска инопланетных радиоволн. Единственный подходящий для таких исследований телескоп расположен в Китае.

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