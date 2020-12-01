Объединение мусульман Польши выдало календарь, в котором обозначило Крым российским

1 декабря, 2020, 07:57

Польская религиозная организация "Объединение мусульман Польши" выдала календарь, в котором украинский полуостров Крым обозначено российской территорией

Об этом сообщил в Facebook член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Календарь проиллюстрирован изображением крымской мечети, под которым написано, что сооружение находится в РФ.

"Мусульманин религиозный союз в Республике Польша выдал календарь, в котором мечети в Крыму обозначены как часть Российской Федерации. Я искренне надеюсь, что это непреднамеренный поступок, поступок неинформированного редактора, издатель просто не заметил в спешке. Поэтому объясните, пожалуйста, иначе мне придется обнародовать вопрос в Украине ", - написал Усейнов.

Этот же вопрос Усейнов адресовал в Высший мусульманский колледж.

Muzułmański Związek Religijny w RP wydał kalendarz, w którym meczety na terenie Krymu oznaczone są jako część Federacji ... Опубликовано Nedim Useinow Понедельник, 30 ноября 2020 г.

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